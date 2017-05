I film finalisti al 12° COFFI - Cort'O Globo Film Festival Italia

06/05/2017, 17:46

Simone Pinchiorri



Questi i cortometraggi selezionati alla dodicesima edizione del, in programma dal 25 al 27 maggio 2017 al Castello Doria di Angri:- Awake di Ambrogi Cesar- Boxgirls di Murciego Jaime- Braciole Fredde di Tedesco Giuseppe- Cab Elvis di Franks Andrew- Cava Romana di Pelleriti Stefano- Fermiamo la Strage delle Palme di Caridi Simone- Germana Dragna: l’arte a fianco di Muratore Maria- Grandi ma Piccoli di Damiani Matteo- Il Bello di Firenze di Valesi Riccardo- La Forza del Silenzio di Esposito Salvatore- Le Voci Umane di Dei Stefano- Mare Mediterraneum di Keim Markuse Hecher Beate- Non Cercare la Logica dove non l’hai Messa di Maddaloni Ferdinando- Not Guilty di Kuphal Maxim-Potapenito- Parusia Napoletana di Maietta Rosa- Prayer di Beltrami Lia- Strawberry Garden di Arfuso Alessandro- Sunday di Currò Danilo- This is… CA di Uras Riccardo- Tramondi di Caviglia Fausto- Welcome to Narte di Gega Rai- Ars memoriae di Dimitri Diego – Liceo Sc. “Fermi” Monticelli (BR)- Cadrà l’inverno di Piermarteri Luca – Liceo Cl. “U.Foscolo” Albano Laziale (RM)- Facebully di Gallo Sara – Liceo Sc. “Pascal” Pompei (NA)- Generi di Filippi Francesco – Scuole Superiori Provincia di Lucca- Il mio mondo di Bellotti Giovanni – Centro “Catrin Sud” Ponticelli (NA)- Io ci sono di Benincasa Marco – Istituto “I.C. 46° Scialoia – Cortese” Napoli- Lo studente che non c’è di De Angelis Alberto & Trabucchi Marco – Scuola Media “L. Luciani” Ascoli Piceno- Primavera di Cannata Piero – Istituto Tecn. Turismo “Marco Polo” Palermo- Save Point di Costanzo Lorena – I.I.S. “N. Machiavelli” Pioltello (MI)- Senza confini di Sonia Giardina – I.I.S. “Vaccarini” Catania- Unico di D’Avascio Claudio – Liceo St. “Rosario Livatino” Napoli- A Casa Mia di Piredda Mario- A prueba (On trial) di De Aramburu Pablo- Abril di Canet Rodrigo- Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare di Viale Mario- Angel di Belletti Federica- Anno nuovo vita nuova di Barra Gianfranco- Aufbrechen di Pflugler Peter- Backstory di Laukeninks Joschka- Bitchboy di Màns Berthas- Candie Boy di Del Grosso Arianna- Cirilo di Sainz Ruben- Click! di Filippini Andrea- Disneyland di Cervelli Marco- Djinn Tonic di Guidetti Domenico- Do ut des di Tomada Valentina- Domani smetto di Dugo Monica- Drop di Perisano Alessio- Ego di Indovina Lorenzo- False Flag di Urbieta Asier- Fatti osceni in luoghi pubblici di Viali Stefano- Ferruccio, storia di un robottino di De Felice Stefano- Fragole di Codaglio Alessandro- Fuori di vista di Cerrone Francesco- Guardami negli occhi di Alaman Olga- Hasta luego, cariño di Novellino Antonello- Hostal Eden di Manso Gonzaga- Il silenzio di Samadi Farnoosh e Asgari Alì- Il sogno d’oro di Rabassini Simone- Il suono della vita di Selis Massimo- La gamba di Allocca Salvatore- La invitacion di Casares Susana- La rubias di Pereta Carlota- La viaggiatrice di Vigore Davide- Ledis di Faiella Pietro- M603 di Benaglio Cristian- Mare Nostrum di Rahimi Maryam- Maria di Francesco Afro De Falco- Millelire di Cea Vito- Monica di Haber Alessandro- Nini di Moreno David- Palabras de Caramelo di Moreno Juan Antonio- Pazzo & Bella di Di Noto Marcello- Polis Nea di Ferrandini Gianfilippo- 14 anni e 1 giorno di Alemany Lucia- Quello che non si vede di Leone Dario Samuele- Rabil chetwy di Kamel Mohamed- Risky game di Plepp Stefan & Kabish Christine- Scrappy di Westlake Dawn- #selfie di Lorenz David M.- Stella di D’Epiro Massimiliano- Stella Amore di Puccinelli Cristina- Uomo in mare di Palmara Emanuele- Vida en Marte di Carrasco José Manuel- Waiting for Harry di Benedetto Antonio- Washing Line di Cirri- Ami di Gonzalo San Vicente- Angel of the seashore di Simonova Kseniya- Anyu di Walde Lina- Don Ruperto di Orozco Irma- Fruit di Funk Gerhard- Hooks di Elisei Pietro- Life Sucks! But at least I’ve got elbows di Piovesan Nicola- Our Wonderful Nature – The Common Chameleon di Eshed Tomer- The airplane di Martínez Jesús- Tú no eres el más fuerte di Yebra Emilio- WHAT WEEE ARE – WEEEdroponics di De Marchi Alessio- Where have the flowers gone? di Sin-hong Chan- A cup of tea di Ciancianaini Alessio- Bollicine di Fracanzani Carlo- Dénominateur Commun di Lecocq Quentin- Duale di Santoni Gianluca- Dulce Rutina di Ceotto Giada- Fanculo Libertà di Petrosino Dario- Fuori di vista di Cerrone Francesco- Gionatan con la G di Santoni Gianluca- Giorni di ordinaria follia di Esposito Daniele- Il battito che sento di Fattore Giombi Luca- Il primo caffè non si scorda mai di Sgarbi Stefano- Inbound di Gallo Angelina- Interludio di Canet Rodrigo- L’amore è tutto qui di Fiorentini Marco- La morte del sarago di Zizzo Alessandro- La ricetta di Pironaci Luigi- Lifter di Selkin Fedor- Margini di Tataranni Michele- Notre Dame des vents di Unbekannt Bruno- Pensieri d’amore di Montaperto Matteo- Quiet Generation di Campanile Antimo- Salifornia di Beluto Andrea- Salutami Mario di Marino Gianni- Senza occhi, mani e bocca di Budasi Paolo- Something about you di Albano Simone- Stanza 8 di Riccio Mattia- The border di Negro Paolo- Tundra pensaci tu di D’Ignazio Francesco- Yours di Ferranti Riccardo