SOTTO IL SEGNO DELLA VITTORIA - Dal 2 maggio le riprese

30/04/2017, 08:43

Continua l’avventura dei film recensiti dalla stampa Nazionale come novità del Cinema Italiano.Dopo il successo di “” con l’anteprima Nazionale al multisala Barberini di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il riconoscimento alla 62° edizione del Taormina Film Fest e l’uscita a Cinema in ottanta copie su tutto il territorio Nazionale, è pronto il nuovo progetto cinematografico sociale prodotto dall’Associazione Irpina “Noi con loro” Onlus, con la produzione esecutiva del Presidente Anna Maria De Mita, in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il Comune di Formia, il Comune di Picinisco e con la coproduzione dell’Azienda Machine Tools di Emanuele Di Dio (Imprenditore e professionista dell’Industria).” è il titolo del nuovo film diretto dale cui riprese avranno inizio il prossimo 02 maggio presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. La troupe, dopo tre giorni di lavorazione presso le locations messe a disposizione dal Magnifico Rettore Giovanni Betta, proseguirà alla volta di Formia e Picinisco.L’Università di Cassino, il Comune di Formia e quello di Picinisco stanno collaborando fattivamente alla realizzazione dell’opera filmica prodotta dall’Associazione Irpina “Noi con Loro”. La produzione cinematografica vedrà protagonisti diversamente abili affiancati da attori professionisti e di fama nazionale. Questa rivoluzionaria cinema terapia è anche motivo di studio da parte dei docenti universitari dell’Ateneo di Cassino che si occupano di psicologia del cinema, cattedra fondata dal Prof. Antonio Fusco. A sostenere il progetto in prima linea c’è la Professoressa Rosella Tomassoni, Presidente del Cudari che ha coordinato l’organizzazione delle riprese avvalendosi della collaborazione della Dott.ssa Vania Mancino.Grazie anche al supporto logistico del Prof. Giovanni D’Angiò e dell’Amministrazione Comunale di Formia e di Picinisco, l’opera filmica coinvolgerà tantissime Associazioni che operano a favore dei diversamente abili provenienti da tutta la Regione Lazio.Parte del cast di “” sarà ospite, domenica 30 aprile, a “Domenica In”, la trasmissione televisiva di Raiuno condotta da Pippo Baudo.Inizia questa nuova sfida dell’Associazione Irpina “Noi con Loro”… Sotto il Segno della Vittoria”.