Elisa Flaminia Inno presenta "Pagani" ad Astradoc

Una scena di "Pagani" di Elisa Flaminia Inno



29/04/2017, 16:09

”, diretto da, è l’appuntamento di venerdì 5 maggio della rassegna- organizzata da Arci Movie, Parallelo 41, Università Federico II e Coinor. Alla proiezione saranno presenti la regista, la produttricee parte del cast.Il docufilm, una produzione Parallelo 41 produzioni distribuito da ISTITUTO LUCE CINECITTA', arriva a Napoli dopo avere partecipato ai festival "Filmaker Milano" e "Cinema du Reel" di Parigi.” è un docufilm riconosciuto di interesse culturale con contributo economico del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo Direzione Generale Cinema e realizzato anche grazie all'utilizzo del credito d'imposta previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.Dopo anni di partecipazione agli eventi devozionali e rituali della festa della Madonna delle galline, la regista ha scelto una storia e dei protagonisti. Fonzino con la costruzione del Tosello Madre, costituisce la spina dorsale della struttura narrativa. Il Tosello è ara pacis - antico luogo di culto e aggregazione dove si esorcizza la miseria e si invoca la Madre – come si invocava il sole battendo la Diana, ovvero suonando la tammorra.Biagino incarna la Tradizione, è portatore di antichi saperi della vita rurale vesuviana che tiene in vita insieme alle donne anziane. Insieme ad Ermanno, Bruno e Maurizio sono parte di una comunità gay di devoti che svela la figura del femminiello – un essere superiore vicino alla condizione umana primigenia dell'androgino. Maestri del culto, virtuosi nel canto e nella danza sono dotati di una fede potente atta a sostenere questo particolare destino." - dichiara la regista- "".Il film, dopo i traguardi e i premi di "", "" e "", è una produzione PARALLELO 41 PRODUZIONI, nata nella periferia Est per sviluppare incontri e realizzazioni del cinema del reale con artisti emergenti, incontra, giovane regista diplomata in cinema documentario in Canada, nonché coproduttrice del film." - dice la produttrice- "".