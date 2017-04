Crescere riguarda sentirsi liberi, non imparare a prendersi cura degli altri, giusto? Questo è il dubbio di Alex, mentre viaggia con Camille senza meta per una America stereotipata, persi in una relazione che non sanno come gestire. Camille è una ragazza ribelle in cerca di divertimento, Alex è in parte l’opposto e cerca sempre di mantenere tutto sotto controllo. Wildshakes è un film sui limiti e le vulnerabilità.