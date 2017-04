Due progetti cinematografici presentati al mercato del Far East Film Festival hanno già trovato un partner finanziario

29/04/2017, 15:29

Due progetti cinematografici presentati a, il nuovo mercato di genere deldi Udine, hanno già trovato un partner finanziario: Aurora Media (Singapore) ha infatti deciso di sostenere la black comedy indonesiana "" di Faozan Rizal (prodotta da Ifa Isfansyah della Fourcolours Films, Indonesia, e da Isabelle Glachant della Yisha Production, Francia) e il dramma soprannaturale "" della regista laotiana Mattie Do (prodotto da Douangmany Soliphanh della Do Lao Art Media, Laos, e da Annick Mahnert della Screen Division, Francia).Se lo scorso anno, con, il FEFF aveva sperimentato la sua prima esperienza Industry, mettendo a disposizione dei buyer asiatici ed europei la possibilità di confrontarsi sulle produzioni cinematografiche di genere, quest’anno si è passati alla fase successiva:è diventato uno spazio operativo dove realizzare il cinema di genere del futuro e dove anticipare i prossimi trend.Attorno a ognuno dei 13 progetti selezionati (provenienti, ricordiamo, da Spagna, Indonesia, Giappone, Francia, Svezia, Taiwan, Italia, Brasile, Laos, Singapore, Finlandia, Serbia, Malesia, Lituania) hanno ruotato oltre 100 decision maker, possibili finanziatori e sale agent provenienti dai mercati asiatici ed europei: un totale di oltre 250 incontri e un fitto programma che si è sviluppato attraverso incontri one-to-one e una serie di panel e case study su strategie di sviluppo, finanziamento e distribuzione, tra cui le sessioni Fixing A Broken Model: Global Distribution In The Digital Age a cura di Todd Brown (XYZ) e Being John Malkovich – Or Getting Into The Mind Of Investors a cura di Juliane Schulze (Peacefulfish) e il case study del film Mr Long, co-produzione tra Giappone, Taiwan e Germania recentemente presentata in concorso al Festival di Berlino.si conferma, dunque, la piattaforma ideale per cercare partner in Asia e in Europa per lo sviluppo di progetti di genere di alta qualità adatti a entrambi i mercati.