VISIONS DU REEL 48 - Il palmares. Due premi per l'Italia

28/04/2017, 21:05

Simone Pinchiorri



TASTE OF CEMENT di Ziad KalthoumUPWELLING di Silvia Jop e Pietro PasquettiVIVRE RICHE di Joël AkafouYVONNES di Tommaso PerfettiMISS RAIN di Charlie PetersmannLA PESCA di Pablo Alvarez Mesa e Fernando Lopez EscrivaSTARS OF GAOMEIGU di Marko Grba SinghONE DAY IN ALEPPO di Ali AlibrahimALL THAT PASSES BY THROUGH A WINDOW THAT DOESN’T OPEN di Martin DiCiccoNIÑATO di Adrián OrrI KNOW YOU ARE THERE di Thom Vander BekenRETOUR AU PALAIS di Yamina ZoutatKAWASAKI KEIRIN di Sayaka MizunoTRUE MAYSKAYA by Gabriel TejedorBEAUTY di Kristina KuzhakhmetovaTHE SOUND OF WINTER di Tizian BüchiIN LOCO PARENTIS di Neasa Ní Chianáin, Davide RaneALAIN CAVALIERTHE GAZE OF THE SEA di Jose ÁlvarezNO PLACE FOR TEARS di Reyan TuviBE’JAM BE THE NEVER ENDING SONG di Caroline Parietti e Cyprien PonsonLÉLO L’INSOUMISE di Annie GislerDAYS OF CANNIBALISM di Teboho EdkinsHAMADA di Eloy Dominguez SerenTHE VILLAGE di Claire SimonHAMADA di Eloy Dominguez SerenWHITE CUBE di Wojtek PustolaLE PETIT MONDE DE JACQUELINE di Joëlle Marchesi e Laetitia PonzioPARLEZ-MOI D’AMOUR di Eloïc Descloux, Arnaud Sapin e Paul DiaconescuREGARDS SUR L’ÂGE di Quentin Fantoli e Jade VaseyMEIOSIS di Ciné-Budy, Cycle de BudéFÉMININ MASCULIN? di Quentin FantoliBUN BUSTER di Quentin MaillardSTOP di Cycle des Colombières (categoria 12-15 anni)ALEXINE di Constantin and Léda (categoria 12-15 anni)DES-ACCORDS di Lola Mukuna, Alberto Rivas Gundin e Rebecca Kneubuehler