28/04/2017, 18:09

Prosegue il viaggio intorno al mondo di "Bozzetto non Troppo" di Marco Bonfanti, che dopo la calorosa accoglienza ricevuta in Canada, Portogallo, Inghilterra, Uruguay, Svizzera e Bulgaria, sarà nei prossimi giorni a Stoccarda (in Germania) e successivamente all'Anifilm (2 - 7 maggio 2017) a Praga, in Repubblica Ceca.