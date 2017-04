MARADONAPOLI - Le sale UCI

28/04/2017, 17:48

Dal 1° al 3 maggio 2017 alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.00 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva "", il film evento diretto da Alessio Maria Federici e distribuito da Warner Bros. Pictures. Il regista racconta attraverso i volti dei protagonisti – i cittadini di Napoli - una data oramai entrata nella loro storia.È il 30 giugno 1984, il giorno che segna la svolta per la città di Napoli, con l’avvento di Diego Armando Maradona. Un’icona, un mito per la città che lo osanna e lo consacra come simbolo di riscatto e di vittoria per tutti i sette anni di permanenza, che hanno segnato la storia del Pibe de Oro e della Napoli calcistica e non solo. E oggi? Cosa è rimasto di lui, nel cuore e nei ricordi dei napoletani e nella loro amata città?" racconta questo, cercando in ogni angolo della città una sua immagine, un oggetto che lo ricordi, ascoltando dalle persone che cosa vuol dire aver avuto Maradona nella propria vita.", è prodotto da Cinemaundici in associazione con Rancilio Cube e distribuito da Warner Bros. Pictures.Le multisale UCI che proietteranno "" dal 1° al 3 maggio alle 17.30, alle 19.30 e alle 21.00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona, UCI Ancona, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Piacenza, UCI Ferrara, UCI Milanofiori e UCI Curno (BG).UCI Casoria e UCI Cinepolis Marcianise proietteranno l’evento dal 1° al 10 maggio.