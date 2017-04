DOMINIO PUBBLICO - Sabato 6 maggio l'apertura

"Dominio Pubblico - La città agli Under 25"



Inaugura sabato 6 maggio, con un concerto-evento, al MONK di Via Giuseppe Mirri, 35 a Roma, il festival multidisciplinare, ideato e promosso da Teatro Argot Studio, Teatro Orologio e con la collaborazione di Teatro di Roma che si svolgerà dal 30 Maggio al 4 Giugno, negli spazi del Teatro India.La serata di apertura,, è finalizzata alla promozione del progetto Dominio Pubblico, avrà inizio dalle ore 20.00 con la presentazione del festival e degli artisti in cartellone, a seguire la musica dell’ artista romanoe infine l’esibizione live di Giulia Villari cantautrice e chitarrista romana che aprirà il concerto del gruppo folk rock palermitano Pan Del Diavolo che proprio in questa occasione presenterà al pubblico romano il suo ultimo album Supereroi che vede, tra gli altri, la partecipazione di importanti personalità della scena rock italiana comeQuest’annoha incrementato notevolmente la propria rete di partnership anche a livello nazionale, dalla collaborazione con il progetto Migrarti, al riconoscimento del bando Siae/SiIllumina, al patrocinio del V Municipio di Roma, permettendo il coinvolgimento di artisti di rilievo del panorama artistico italiano e l’attivazione di progetti interculturali nelle periferie urbane di Roma attraversando luoghi come MONK, Teatro Quarticciolo e Cinema Aquila al Pigneto.Ospiti d’eccezione di questa quarta edizione saranno il gruppo musicale elettropop bolognese Lo Stato Sociale e Takoua Ben Mohamed, fumettista e graphic journalist tunisina ideatrice del “fumetto interlcutura”. All’interno della manifestazione sono in programma circa 50 eventi tra spettacoli teatrali e di danza, audiovisivi, arti visive e concerti dislocati prettamente negli spazi interni e esterni del Teatro India con alcuni eventi di avvicinamento al festival programmati al Cinema Aquila e al Teatro Quarticciolo di Roma.Il Festival è il compimento dell'intero progetto di formazione Dominio Pubblico rivolto a ragazzi/e under 25 che vogliono sperimentarsi in un percorso da spettatori attivi finalizzato alla produzione, promozione e organizzazione di un festival multidisciplinare.Giunto alla sua IV edizione, nasce nel 2014 dall’incontro delle direzioni artistiche di Teatro Argot Studio e Teatro dell’Orologio, durante lo stesso anno, inoltre, viene riconosciuto come realtà promozionale dal MiBACT - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.PROGRAMMA 6 MAGGIO 2017 > DOMINIO PUBBLICO & PAN DEL DIAVOLO:ore 20:00 aperitivo d’apertura con playlist di canzoni a tema blu e presentazione degli artisti selezionati per il Festival.ore 21:30 la musica diventa protagonista della serata con il live di Niccolò Francisci, artista romano divertente e provocatorio.ore 23.00 evento centrale della serata Dominio Pubblico_la città agli under 25 ospita Il Pan del Diavolo con il lancio dell’ultimo album Supereroi uscito il 17 Febbraio e l’opening di Giulia Villari. Il nuovo album Pan del Diavolo vede la la partecipazione di importanti personalità della scena rock italiana, come Piero Pelù che ha co-prodotto una buona parte del disco, Tre allegri ragazzi morti, Vincenzo Vasi e Umberto Maria Giardini.