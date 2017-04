Esce l'album di Teho Teardo "Arlington - Music For Enda Walsh's Play"

"Let That Door Open"



28/04/2017, 16:54

A quasi un anno dal debutto mondiale al Festival di Galway, in Irlanda, esce finalmente oggi 28 aprile l’album dicon le musiche di “”, la pièce di Enda Walsh che rinnova la collaborazione fra l’artista friulano ed il dramaturg irlandese, uno dei più luminosi sceneggiatori del teatro contemporaneo e co-autore di David Bowie in “”. Una collaborazione nata nel 2014 con la precedente opera di Walsh, “”, grazie alla quale Teardo ha vinto nel 2015 l’Irish Theatre Award per la colonna sonora.” è una nuvola musicale che avvolge l’ascoltatore e lo trasporta al fianco dei due personaggi in scena, un uomo e una donna, protagonisti di una storia d’amore in un mondo squallido e orribile. Un’ode allo spirito umano ed alla sua capacità di sopportare, resistere. “” - ha dichiarato8 brani inediti dai titoli onirici (“Ambivalent Moon”, “Imagine the Woods”, “Watch Them Disappearing”) per un percorso sonoro che accompagna lo spettatore all’interno di un mondo tetro e terrificante, dove una giovane donna capirà il proprio destino, mentre un uomo dovrà affrontare una scelta difficile.E se nel disco compaiono strumenti insoliti e poco comuni come una vecchia celesta degli anni ’20 dello scorso secolo o un salterio ad arco, a rendere più misteriosa una traccia come “Imagine the Woods” (perché nel bosco possono accadere le cose più stupefacenti), nel brano “So You Hid” spicca il violino dello straordinario Alexander Balanescu, con cui il musicista e compositore di Pordenone ha già collaborato in passato. A ulteriore conferma della sua attitudine ad esplorare incessantemente orizzonti sonori ogni volta diversi, arriva la cadenza blues di un brano come “Young Woman Young”, genere che Teardo affronta per la prima volta. Ma è un blues di chi non osa nemmeno suonare musica che non gli appartiene culturalmente ma si limita a guardarla da vicino, cercando di allinearsi invece che di imitare. In “Laghetto”, infine, è il clarino basso di Gabriele Coen a rendere ancora più astratte le atmosfere e a completare un ensemble di musicisti di incredibile spessore come Laura Bisceglie e Giovanna Famulari al violoncello, Ambra Chiara Michelangeli e Stefano Azzolina alla viola, Vanessa Cremaschi ed Elena De Stabile al violino.Lo spettacolo “” sarà in scena dal 3 al 28 maggio 2017 al St. Ann’s Warehouse di New York.