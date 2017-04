BIF&ST 8 - Fanny Ardant e Margarethe von Trotta a Bari

Margarethe Von Trotta, Felice Laudadio e Fanny Ardant



28/04/2017

Sul palco del Teatro Petruzzelli per l’odierna Masterclass,, con il Direttore del Bif&st Felice Laudadio, accomunate dalle esperienze da attrici e poi registe e da un film, “”, proiettato prima dell’incontro.L’una è autrice di capolavori come “Anni di piombo” e “Rosa L.”; l’altra è un’icona del cinema europeo, già musa di Truffaut e protagonista di una filmografia che conta oggi quasi 80 titoli. Margarethe von Trotta è a Bari nella sua veste di Presidente del Bif&st (ma ha anche ricevuto ieri le chiavi della città),per presentare il suo nuovo film da regista, “” che sarà proiettato stasera al Teatro Patruzzelli in anteprima internazionale. In comune, oltre che fascino, talento e intelligenza,hanno un film,”, girato in Italia nel 1986 e riproposto prima della loro Masterclass. In realtà, in comune hanno anche il fatto di essere passate dietro la macchina da presa dopo esperienze da attrici, esperienza che nel caso della von Trotta è stato solo il viatico verso la sua vera ambizione.” - ricorda la regista – “.”Diverso il percorso di: “.”La popolarità dicome attrice esplose quando venne scelta da François Truffaut per “La signora della porta accanto”; sarebbe poi tornata a recitare per lui in “Finalmente domenica”, legandosi anche sentimentalmente al regista.”.” – ha replicato la regista - “: “: “”.Le due artiste hanno ricordato anche due importanti figure per il Bif&st, Ettore Scola che ne fu Presidente (oggi Presidente Onorario) e Vittorio Gassmann, cui è dedicata la Retrospettiva di quest’anno.: “”.: “”.Sulla scelta degli attori, la regista: “.”per il suo nuovo film da regista, “” ha scelto Gérard Depardieu: “”.” - ha puntualizzato l’attrice – “