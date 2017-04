Presentato al Cinema Tiziano di Roma "Aeffetto Domino"

Nadia Bengala e Fabio Massa



28/04/2017, 14:58

” il nuovo film di Fabio Massa, di cui è autore, regista e protagonista, è stato presentato al pubblico romano, ieri sera al cinema Tiziano in una sala gremita di persone.Il film, già stato proiettato e selezionato il 28 dicembre 2016 per il 21° Festival Internazionale del Cinema Capri Hollywood, è stato presentato per la prima volta lo scorso 15 marzo a Castellammare Di Stabia.Ricordiamo il cast d’eccezione: Cristina Donadio, (Scianel in Gomorra – La serie), Martina Liberti attrice e co-produttrice del film. Ivan Bacchi (uno degli attori preferiti dal regista Ozpeteck), Pietro De Silva (“La vita è bella”), Salvatore Cantalupo (Gomorra- Il film), Mohamed Zouaoui (vincitore del globe d’oro per il film “I fiori di Kirkuk). Prodotto da Pragma produzioni, Goccia Film e distribuito da Ismaele Film.E’ un film toccante, ricco di amore, di passione, possessione, dolore e gioia:Tanti spunti su cui riflettere, che riguardano proprio la società odierna e spesso quello che accade nelle famiglie e nelle coppie. Lorenzo (Fabio Massa), il protagonista del film, innamorato dell’Africa. Ci accompagnerà mano nella mano, attraverso numerosi flashback fino al termine della storia piena di speranza. Tutto ciò produrrà un “aeffetto domino” su ogni aspetto della sua vita e delle persone a lui più care.Un film da apprezzare anche per i numerosi paesaggi suggestivi, dai tramonti africani a quelli leccesi, (Senegal, Egitto, Presicce, Sternatia) e ovviamente Castellammare Di Stabia, paese di nascita dell’autore.Tra gli ospiti della serata: Ivan Bacchi, Pietro De Silvia, Giuseppe De Felice, Martina Liberti (attori protagonisti del film). Inoltre, Daniela Poggi, Max Nardari, Nadia Bengala e Luigi Russo.