A Casalecchio di Reno una serata in omaggio di Laura Betti

Laura Betti



28/04/2017, 14:00

Nell'ambito della rassegna "Il Maggio dei Libri", si terrà martedì 2 maggio 2017, alle ore 21:00, presso la Casa della Conoscenza - Biblioteca Cesare Pavese di Casalecchio di Reno, una serata in omaggio alla grande attrice e cantante, nel novantesimoanniversario della sua nascita (avvenuta, proprio a Casalecchio, il 1° maggio 1927).La storia personale e artistica della "Giaguara", il suo rapporto con Pier Paolo Pasolini e l'impegno per la conservazione e diffusione internazionale dell'importante archivio a lui dedicato, le sue interpretazioni cinematografiche, teatrali e musicali saranno ripercorse da brani di filmati e dagli interventi di Roberto Chiesi (Responsabile del Centro Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini della Cineteca di Bologna) e Gabriele Veggetti (critico cinematografico).Conduce Mauro Ungarelli (Comune di Casalecchio di Reno).È prevista la presenza di Gabriele Trombetti, nipote di Laura BettiLa serata sarà trasmessa in diretta streaming sul nuovo canale Youtube di Casa della Conoscenza – Biblioteca C. Pavese.