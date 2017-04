Per il ciclo "Documentari d'Autore" su Rai Storia "Dal Profondo"

28/04/2017, 11:22

Una discesa nelle profondità della miniera di Nuraxi Figus, in Sardegna, al fianco di Patrizia, l’ultima minatrice italiana. Lo racconta “” di Valentina Pedicini, in onda sabato 29 aprile 2017 alle 22.10 su Rai Storia per il ciclo “”.Premio Doc it al Festival di Roma 2013, il film è stato girato a 500 metri sotto il livello del mare, in un ambiente abitato da macchinari e intrecci di cavi e tubi che evocano atmosfere fantascientifiche e ultraterrene. Protagonisti di questo viaggio al centro della Terra è la squadra di operai che da generazioni lavorano al buio e nella polvere per sopravvivere.