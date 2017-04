Il Sole Luna Doc Film Festival a Milano

28/04/2017, 08:33

Sono 19 i documentari in concorso, selezionati daper la sezione DOC del, presentati alla Triennale (Teatro dell’Arte) dal 2 al 7 maggio 2017.22 opere a rappresentare il meglio del cinema del reale internazionale, se si aggiungono anche i 3 film fuori concorso nella sezione EDU. “Tantissime le storie che incarnano il tema di questa edizione del Festival Diritti Umani di Milano che è “la libertà di espressione”. – afferma Lucia Gotti Venturato, presidente di Sole Luna Doc Film Festival - Tra i film in programma, la storia di Nora che raggiunge Daesh in Siria, di Saar malato che torna a morire in Israele, di Alex che segue la guerra in Cecenia, di Mohesen alla scoperta dei Talebani nel loro habitat, dei 100 anni di pregiudizi nel cinema italiano. Non poteva quest’anno mancare un focus specifico sulla questione dei flussi migratori e delle problematiche loro connesse; il viaggio, la sopravvivenza, l’arrivo, la speranza, l’accoglienza, il rifiuto, le pratiche legali, l’agognato lavoro.”, per il secondo anno, ha rinsaldato la partnership con Reset – Diritti Umani, curando la selezione della rassegna DOC del. Si tratta di un evento che, sin dal suo debutto, ha incontrato i valori che stanno a cuore a Sole Luna Doc Film Festival e che ha saputo attrarre un pubblico eterogeneo e che, nel suo insieme, ha rappresentato tutte le fasce d’età e degli strati sociali del territorio cittadino e della provincia; non solo italiani ma anche gruppi di migranti residenti o in attesa di riconoscimento.