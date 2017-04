Gianni Amelio Maestro alla Reggia

Gianni Amelio



27/04/2017, 18:05

E’ il regista, il, in programma giovedì 4 maggio 2017 alle ore 18.00 intervistato da Alessandra De Luca, giornalista della redazione di Ciak, presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta. Tornano i protagonisti del cinema italiano all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, con incontri aperti al pubblico e a studenti, docenti e personale, grazie al secondo atto di un grande progetto culturale realizzato dall’Ateneo, in collaborazione con Ciak, il magazine diretto da Piera Detassis, la Reggia di Caserta, l'Associazione "Amici della Reggia", il Comune di Caserta e la Camera di Commercio e organizzato da Cineventi con la direzione artistica di Remigio Truocchio. Maestri alla Reggia 2 ha già visto la partecipazione di Carlo Verdone e Margherita Buy.La partecipazione agli incontri è gratuita e gestita, per gli studenti dell’Università, attraverso l’Ufficio attività studentesche e le associazioni degli studenti; per la città, attraverso la distribuzione di inviti sulla pagina facebook "Maestri alla Reggia"