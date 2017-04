Dal 3 al 7 maggio a Taranto il 3° Festival Internazionale del Cinema Documentario Marcellino De Baggis

27/04/2017, 17:43

Ilč giunto alla terza edizione ed č ormai accreditato come uno degli appuntamenti europei di maggior prestigio per quanto concerne la ricchezza multietnica e qualitativa dei documentari in selezione.Oltre 40 opere, da vari continenti, scelte tra pių di 150 titoli pervenuti in preselezione. Due i premi in palio, che verranno attribuiti da una giuria che annovera tra gli altri, i registi Daniele Ciprė e Michele Diomā.Presente anche la RAI con la giornalista di Rai News 24 Laura Tangherlini con l'anteprima del reportage "Matrimonio Siriano".