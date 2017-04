"Il Mio Cane si Chiama Vento" al 34° Busan International Short Film Festival

27/04/2017, 16:24

Simone Pinchiorri



Il cortometraggio d'animazione "" di Peter Marcias l'unica opera italiana selezionata alla trentaquattresima edizione del, in svolgimento dal 25 al 30 aprile 2017 in Corea del Sud.Andrea ha sei anni e ha perso da poco il suo cane, sepolto nel giardino di casa, l'unica in tutto il quartiere ad avere una turbina eolica per generale energia elettrica. Sua madre lo incita a rinnovare il suo amore con un altro cane, ma il bambino triste e non intende tradire il suo cane defunto. Quando la maestra spiega che i combustibili fossili sono destinati a finire, Andrea ha una brillante idea: generare energia inesauribile come il suo amore e grazie al suo amore.