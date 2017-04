SGUARDI SUL REALE 7 - A Terranuova Bracciolini una mostra dedicata al "Pinocchio" di Leonardo Mattioli

29/04/2017, 09:49

Le avventure del burattino più celebre della letteratura saranno al centro di Egli Danza!, mostra di illustrazione dedicata al "" di Leonardo Mattioli, che sarà allestita al Palazzo Concini di Terranuova Bracciolini.25 le tavole in esposizione, tratte dal volume di Collodi che durante gli anni ’50 l’artista fiorentino illustrò per Edizioni Vallecchi, su cui la silhouette del piccolo eroe di legno si staglia contro le ambientazioni della Toscana popolare, artigiana e contadina: dalle architetture ai paesaggi, passando per dettagli come i panni stesi, i fiaschi di vino, le botti. Impreziosiranno l’evento anche una serie di bozzetti mai esposti prima, realizzati da Mattioli negli anni 90, poco prima della morte, per un nuovo progetto su Pinocchio che tuttavia non vide mai la luce. Tratti veloci, rapidi schizzi che con pochi segni danno vita a un burattino nuovo, libero e fisicamente caratterizzato, con una sintassi completamente diversa dal precedente.Il vernissage, con aperitivo, si terrà sabato 6 maggio alle 18.30, alla presenza di Walter Fochesato (studioso di letteratura per l’infanzia e di storia dell’illustrazione, coordinatore del mensile Andersen), Giovanni Mattioli (figlio di Leonardo, designer e curatore dell’edizione “”, Clichy, 2013) e Andrea Rauch (designer e illustratore).Ingresso gratuito, visitabile fino al 21 maggio, orari mar-ven 17.00-20.00; sab e dom 10.00-13.00/16.00-20.00.