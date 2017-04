SGUARDI SUL REALE 7 - Al via con "Castro" di Paolo Civati

27/04/2017, 15:44

Il rapporto tra uomo e territorio, l’esplorazione dello spazio fisico e mentale che ci circonda, la conoscenza come strumento per abbattere le barriere e l’incontro con se stessi e con l’altro: sono queste alcune delle tematiche al centro della 7/a edizione di “”, raccontate attraverso arte, cinema, illustrazione e musica, in programma dal 29 aprile al 14 maggio nei comuni di Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna (Ar).L’evento, organizzato dall’associazione Macma, indaga “i territori dell’attualità” proponendo 23 appuntamenti tra proiezioni, workshop, mostre, concerti, incontri, escursioni, dj set, performance, installazioni, cene e aperitivi. Tanti gli ospiti, dai registi Paolo Civati, Laura Viezzoli ed Enza Negroni, al designer Andrea Rauch, dall’illustratrice Elisa Talentino agli scrittori Folco Terzani e Duccio Demetrio, fino all’ultramaratoneta Michele Graglia.Ad inaugurare, sabato 29 aprile 2017 alle 21.30 presso l’auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini sarà la proiezione di "", il documentario di Paolo Civati vincitore del Concorso Italiano al 57/mo Festival dei Popoli che racconta la vita nell’omonima occupazione abitativa romana. Realizzata in più di un anno e mezzo di riprese all’interno di un palazzo di cinque piani nel quartiere San Giovanni, l’opera segue la vita quotidiana dell’umanità varia che lo ha animato, tra amori, lotte e sogni, in attesa di uno sgombero annunciato e dell’ignoto che verrà. Durante la proiezione, l’autore sarà in sala insieme ai protagonisti del suo film, per incontrare il pubblico in un dibattito coordinato da Daniele Corsi. In apertura, alle 19.30, sarà possibile partecipare a un aperitivo nel foyer.Tra gli eventi collaterali della giornata ci sarà il, dj set estemporaneo creato da Lorenzo Perferi (in arte Gran Soda), che si materializzerà in orari e spazi sempre diversi nel centro di Terranuova, per tutta la durata del festival (sui banchi del mercato o dei fiorai, dal barbiere, in edicola, all’alimentari o al bar durante la colazione della domenica). L’idea è quella di rievocare, con musica e video, le atmosfere che si creavano in certi luoghi di ritrovo nella fine degli anni 70, nei momenti in cui si “ammazzava il tempo”. Bar, chiacchiere, leggerezza: un’immersione nell’immaginario di un’epoca e nell’evoluzione storica di abitudini sociali in un contesto quotidiano.Quest’anno la manifestazione si sdoppia in due diverse sezioni:, che proporrà un ricco programma tra film, esposizioni ed eventi collaterali, e, contenitore di progetti formativi partito a gennaio con un lavoro dedicato agli istituti scolastici dell’area territoriale, che nei giorni del festival intensificherà le sue attività tra laboratori e percorsi dedicati all’incubazione di progetti in fase di sviluppo insieme a esperti del settore e addetti ai lavori. Manifestazione nata nel 2011 come pura rassegna cinematografica, Sguardi sul Reale si trasforma dunque in un appuntamento che unisce formazione, produzione ed eventi per esplorare modalità di osservazione e interpretazione della realtà sempre nuove." – spiegano gli organizzatori – ""." - ha detto oggi in conferenza stampa, assessore alla cultura del Comune di Terranuova Bracciolini - ""." - ha aggiunto, assessore alle ricchezze del territorio del Comune di Loro Ciuffenna - "".