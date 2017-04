"Un Posto Sicuro" su Sky Cinema Cult per la Giornata Mondiale Vittime dell'Amianto

27/04/2017, 18:00

Sono quei giorni che non si vorrebbero celebrare. Ma è impossibile passarci sopra perché la memoria non conosce calendari e va costantemente alimentata. Guai chi dimentica la storia della sua gente. Anche, come in questo caso, quando è lastricata di dolore, disperazione, rimpianti. In occasione dellache si celebra il 28 aprile 2017, Sky Cinema Cult programmerà in prima serata, alle ore 21, e in prima visione "" dramma familiare con Giorgio Colangeli (""), Marco D’amore ("") e Matilde Gioli ("") protagonisti. La regia è di Francesco Ghiaccio.