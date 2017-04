LUTTO NEL CINEMA - Si è spento Jonathan Demme

27/04/2017, 13:28

Il mondo del cinema piange la scomparsa di uno dei suoi più interessanti protagonisti.Si è spento ieri a New York, all'età di 73 anni, il regista e sceneggiatore, da molto tempo affetto da cancro all'esofago.Autore di pietre miliari che seppero segnare la storia del cinema degli anni '90 come "", vincitore dei cinque Oscar più importanti, e "" che si aggiudicò altre due statuette, nel 2015 Demme fu presidente di Giuria alla Mostra del cinema di Venezia nella sezione Orizzonti.Oltre al cinema di finzione, numerosi i documentari diretti in carriera, tra cui uno in Italia, "", con cui nel 2012 tratteggiò la figura del grande sassofonista partenopeo.