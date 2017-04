BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - Stefano Bollani meets Buster Keaton

26/04/2017, 15:38

In attesa di svelare i titoli della 35esima edizione, in programma dal 25 al 28 maggio 2017, ilannuncia il suo ospite d’onore,. L’eclettico artista milanese si esibirà nella sonorizzazione del film "" di Buster Keaton e Clyde Bruckman, eseguendo dal vivo la colonna sonora da lui stesso composta, come evento speciale al termine della serata di premiazione delIspirato a fatti incredibilmente accaduti, "" ("") è l’ultimo lungometraggio a cui Keaton ha lavorato come regista ed è uno dei suoi film più riusciti “” (Il Morandini). Considerato uno dei capolavori del cinema muto, nel 1989 è stato uno dei primi venticinque film scelti per la conservazione nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.Al termine delle premiazioni del, nella suggestiva cornice del Parco culturale La Casa Rossa di Alfredo Panzini, Come vinsi la guerra viene proiettato come evento speciale di chiusura, con l’accompagnamento musicale di. Pianista e compositore dallo straordinario successo internazionale, Bollani torna a confrontarsi con il film, per cui ha già scritto una colonna sonora nel 2010. Assecondando il talento comico di Keaton e il suo trascinante spirito d’avventura, in questa nuova performance lascia campo libero alle proprie doti di virtuoso dell’improvvisazione e interagisce in tempo reale con le immagini. Rincorrendo Johnnie Gray e la locomotiva nelle loro frenetiche fughe attraverso il Tennessee, finirà così per comporre sul momento ed eseguire al pianoforte una colonna sonora completamente nuova.Ilè lo storico appuntamento con il cinema del reale promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini; e organizzato da Bellaria Igea Marina Servizi con la direzione artistica di18 i film in programma quest’anno selezionati da una rosa di circa 150 opere e suddivisi nelle due sezioni di concorso:, aperta a film documentari italiani di qualsiasi durata e formato, e, riservata ai film documentari dedicati al mondo dell’arte.