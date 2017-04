Due opere della Dea Film presto in sala

26/04/2017, 15:28

Nata nel 2013, laè una casa di produzione cinematografica tutta italiana cresciuta in un panorama internazionale. La sua missione principale è quella di realizzare lungometraggi di genere, portando sul grande schermo storie dal linguaggio universale, avvalendosi di giovani talenti e professionisti di altissima qualità con l'obiettivo di produrre pellicole dall'anima italiana in grado di competere col resto delle cinematografie mondiali.Non a caso i prodotti finora realizzati mantengono queste promesse: film di genere che hanno ottenuto riconoscimenti sia in Italia che all'estero, prodotti di alta qualità anche se con budget limitato.Tra poco latorna in sala con un lungometraggio firmato da Lucas Pavetto - con il quale aveva esordito con The Perfect Husband nel 2014 - "", nelle sale italiane dal 18 maggio 2017 distribuito da West 46th Films. Questo thriller che vede ancora una volta come protagonisti Bret Roberts, Gabriella Wright e Tania Bambaci, è stato interamente girato a New York.Di prossima uscita anche "" con Marco Bocci.