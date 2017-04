"La Coppia dei Campioni" in prima TV su Sky Cinema

26/04/2017, 13:34

Con l'inedita coppia Massimo Boldi e Max Tortora e un titolo decisamente accattivante come "" arriva, in prima TV, venerdì 28 aprile 2017 alle 21.15 su Sky Cinema UnoOvvero la commedia firmata da Giulio Base, che ricorda tanto i cinepanettoni, con in campo Boldi/Tortora, due dipendenti della stessa azienda, in viaggio verso Praga per assistere alla Coppa dei campioni. Da una parte c’è il milanesissimo dott. Fumagalli, dirigente marketing dell'azienda pieno di soldi e spocchia e, dall'altra, Zotta, magazziniere pieno di spirito e accento romano.I due dipendenti della stessa multinazionale, almeno all'inizio, sono uniti da una sola cosa: hanno vinto alla lotteria aziendale un paio di biglietti per la finale della Champions League. Si conoscono per la prima volta in aeroporto all'imbarco per Praga e iniziano a detestarsi. Da qui un viaggio disastroso che però non mancherà di legare la strana coppia, come capita sempre in una commedia brillante che guarda soprattutto a film come Un biglietto per due.Nel cast anche Matthew Reynolds, Massimo Ceccherini, Anna Maria Barbera, Pia Lanciotti ed Enzo Casertano.