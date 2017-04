Viva Grifi dal 2 al 4 maggio all'Apollo 11

26/04/2017, 12:04

Daal Centro Aggregativo Apollo 11 (c/o Itis Galilei ingresso laterale di via Bixio 80/a - (angolo via Conte Verde) - Roma) è in programma l'evento speciale, una rassegna di tre giorni dedicata al cineasta più rappresentativo del cinema underground e militante italiano. Le proiezioni saranno accompagnate da interventi di Roberto Silvestri, Annamaria Licciardello, Adriano Aprà, Stefania Rossi, Alessandra Vanzi, Roberto Perpignani e altri.19.00VERIFICA INCERTA (30’, 1964)L’OCCHIO È PER COSÌ DIRE L’EVOLUZIONE BIOLOGICA DI UNA LAGRIMA / AUTORITRATTO AUSCHWITZ (35’, 1965-68/2007)IN VIAGGIO VERSO ALBERTO GRIFI (17’, 2013) di canecapovolto21.00IL GRANDE FREDDO (20’, 1971)LIA (26’, 1977)ALBERTO GRIFI (29’, 2006) di Insu^tv19.00ANNA (225’, 1975)19.00MICHELE ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ (23’, 1978)DINNI E LA NORMALINA (27’, 1978)MA CHI È QUESTO GRIFI (28’, 1998) di Cristina Mazza e Giordana Meyer21.00A PROPOSITO DEGLI EFFETTI SPECIALI (66’, 2001, versione inedita)