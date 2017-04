VideoArteVirale, il gruppo di video artisti fiorentini, propone un nuovo Mash Up allo Studio Rosai di Firenze

26/04/2017, 08:17

ovvero una serata di cinema sperimentale con accompagnamento di musica elettronica d'autore curata dal collettivo fiorentinoIl mash up è una tecnica dell'avanguardia cinematografica, derivante dal collage dadaista e dagli esperimenti su spezzoni e filmati preesistenti che rimontati vanno a formare una nuova opera audiovisiva con un senso completamente diverso dall'originale.L'uso del digitale e della rete ha permesso al collettivodi gettarsi con rinnovato interesse in questo universo multiforme e infinito di sperimentazione cinematografica. Altri esempi celebri di mash up sono "" (1965) di Alberto Grifi e Gianfranco Baruchello e il più recente BLOB, trasmissione televisiva di Enrico Ghezzi che molto deve alle tecniche di mash up e di riuso cinematografico usate in maniera satirica e politica.La serata allo Studio Rosai consiste in una proiezione in continuo (per cui non è di rigore la puntualità) di circa 1 ora di selezione, accompagnata da musica elettronica appositamente composta per la proiezione. Lo spettatore è libero di scegliere se fruire il video in piedi o muovendosi per lo Studio Rosai in una visione libera e rilassata.Venerdì 28 aprile 2017 dalle 21. 30 allo Studio Rosai (Via Toscanella, 18) di Firenze.