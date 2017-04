BIF&ST 8 - Il ciclone Avati travolge il Petruzzelli

Pupi Avati al Petruzzelli di Bari durante il Bifest



26/04/2017, 09:56

Una vera e propria performance quella del regista emiliano, protagonista della odierna Masterclass al Teatro Petruzzelli, dove ieri sera ha ricevuto il Federico Fellini Platinum Award del2017. Tra racconti di gioventù, gli incontri di una vita e quasi mezzo secolo di cinema.”.Non ha più parlato di felicità,nella sua Masterclass al Teatro Petruzzelli, moderata da Enrico Magrelli e preceduta dalla proiezione di “”. Ma ha sicuramente regalato tanta felicità al pubblico per quella che, più che una lezione, è stata una vera e propria performance, con lui irritualmente in piedi sul proscenio del palco a inanellare aneddoti sulla sua carriera e sui suoi incontri di una vita, uno più travolgente e applaudito dell’altro.È partito da quando, ragazzo di provincia, timido, complessato e non simpatico scoprì che attraverso la musica, in particolare il jazz, poteva finalmente conquistare le tanto agognate ragazze. Finché un giorno si rese conto che il clarinetto gli piaceva di più e che attraverso lo strumento poteva realizzarsi..”Tra il racconto di come ha conosciuto la moglie (“”) e un giudizio sulla situazione del cinema italiano (“”) sfilano le storie e i volti di grandi protagonisti..”Su Vittorio De Sica: “”.”.“"".Sul suo futuro: “”.