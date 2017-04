Si è conclusa la sesta edizione del Catania Film Fest - Premio Gold Elephant World

26/04/2017, 09:36

Si è conclusa la sesta edizione delcon 28 iniziative promosse tra proiezioni, incontri, eventi e solidarietà programmate tra il 19 e il 22 aprile 2017." - così commenta a caldo, direttore artistico del Festival." - continua a commentare, presidente del Festival.Quest’anno, oltre al grandissimo impegno di numerose associazioni, ilè sbocciato nel cuore della città di Catania presso il cinema Multisala Lo Po, con il patrocinio della Sensi Contemporanei, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MIBACT – Direzione Generale per il Cinema, Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo, Sicilia FilmCommission e Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Catania.19-22 aprile 2017: 4 giorni di festival, 28 iniziative promosse tra proiezioni, incontri ed eventi, 3 eventi “dopo festival”, 3 film europei e 10 corti in concorso e in anteprima siciliana, 10 premi speciali, 1 premio “Catania CinemaEuropeo”, 3 premi speciali “Sostenitori”, 1 evento di solidarietà, 50 ospiti, 1 tavola rotonda sul cineturismo, 7 film fuori concorso, 3.212 presenze registrate durante tutti gli eventi, 2.313 “like” e 39.077 persone raggiunte sulla pagina Facebook, 27mila visualizzazioni del sito ufficiale. Notevole anche la risposta dei media, molta attenzione da parte di testate giornalistiche cartacee e online che hanno seguito Catania Film Fest – Gold Elephant World con oltre 50 fra articoli, segnalazioni, interviste e recensioni.Ilè stato assegnato dalla Giuria Giovani al film "" di Pablo Iraburu e Migueltxo Molina mentre ilè stato assegnato al corto "" di Aldo Iuliano.è stata l’Ospite d’Onore del Festival. Una star dai mille volti, un talento indiscusso per lo stile e la qualità delle sue interpretazioni nel jet set internazionale. A lei è andato ilIlha assegnato inoltre, i dieci premi Speciali: Miglior attore rivelazione opera prima del film indipendente “” a Mirko Frezza; Miglior colonna sonora per l’opera prima del film indipendente “” a Teho Teardo, Miglior sceneggiatura per l’opera prima del film indipendente “” a Michele Vannucci e Anita Otto, Miglior attore protagonista opera prima del film indipendente “” ad Alessandro Borghi. I tre premi sono stati ritirati da Giovanni Pompili, produttore della Kino Produzioni. Miglior produttore per il cortometraggio europeo “” è stato consegnato a Massimiliano D’Epiro, Miglior fotografia per il cortometraggio europeo “” è andato a Daniele Ciprì, Miglior attore per il cortometraggio europeo “è andato a Francesco Montanari, ex-equo, con l’attore Francesco Foti del cortometraggio europeo “”: questi due premi sono stati ritirati da Antonio Giampaolo, produttore della Maestro Production e da Cristian Benaglio regista di M603. Miglior attrice rivelazione per il cortometraggio europeo “” è andato a Matilda De Angelis, ritirato da Antonio Giampaolo, (ex-equo) con l’attrice Anna Bellato protagonista del cortometraggio europeo "", Miglior Attrice Emergente per il Film Fuori Concorso “” è stato consegnato a Stella Egitto e, infine il Premio Speciale per la carriera all’attore siciliano è stato consegnato a Sasà Salvaggio per aver contribuito al rilancio dell'immagine della Sicilia con umorismo, comicità e satira in questi 20 anni di carriera.Eleonora De Luca ha ricevuto un, Tuccio Musumeci ha ricevuto une unè andato all’attrice Violante Placido.