I film selezionati al Roma Hacker Porn Film Festival 2017

24/04/2017, 20:24

Simone Pinchiorri



Questi i film selezionati al2017, in programma dal 26 al 30 aprile 2017:- ABC'S SUPERHEROES di Jens Holzheuer, Oliver Tietgen- CORD di Pablo Gonzalez- DARK CIRCUS di Julia Ostertag- NOVA DUBAI di Gustavo Vinagre- O ANIMAL SONHADO di A.A.V.V.- PORNDOGS: THE ADVENTURES OF SADIE di Greg Blatman- SNAPSHOT di Shine Louise Houston- SEXUAL LABYRINTH di Morgana Mayer- THE BEDROOM di Anna Brownfield- THEO & HUGO di Olivier Ducastel, Jacques Martineau- AL DI LA' DELLO SPECCHIO di Cecilia Grasso- BOLLEZZUMME di Michele Capozzi- CHEMSEX di William Fairman, Max Gogarty- ETRE CHEVAL di Jérôme Clément-Wil- PORNO & LIBERTA' di carmine amoroso- INSIDE THE CHINESE CLOSET di Sophia Luvara'- PUTTA di Lílian de Alcântara- SINESTESIA di Valentina Urlira e Christian Di Prinzio- C.R.E.A.M.P.I.E di Mud- SONATA di David Bloom- UNDERCOVER MISTRESS di Giulio Giancamerla- FUCK FASCISM di Maria Basura- PRISTINE di Mischa Badasyan- HAVING MY CAKE di Morgana Muses- BANG VAN BAND di Minus is Valido- A IS FOR ALIEN di Cybee and Hilary- TAPE LOOP di Doxytocine E Theo Meow- PUSSY FLY di Luca Donnini- HANNA UND DIE KETA-BOYS di Theo Meow- FLO & HECTOR IN HASENHEIDE di Flo Cane e Nikokaj Tange- PARTY FAVORS di Abigail Gnash​- MI COCHE di Lo Liddell E Vile Mae- COUPLING di Werther Germondari e Maria Laura Spagnoli- TIPSY ROSE AND I di Giulio Franz- BRUISED di Phil Rouge- YOU'VE GOT TAIL di Danny Tayara- O MIO FIORE DELICATO di Rosario Gallardo- WHITE di Medusa- A SPANKING ODE di Tigrotto Tnimalesque- PANSEXUALS di Erika Lust- THE CONTRACT di Carlotta Moore- BLOWN di Buck Angel- IISIGHTdi Lidia Ravviso & Slavina- RECLAME di Alfonso Lavia- REFUGEES WELCOME di Bruce La Bruce- HOUSE OF AIR di Brian and Karl- CATABASI di Salvatore Insana- QUEEN KONG di Monica Stambrini- PANSEXUALS di Erika Lust- LIGHTRAPPING di Marcio Miranda Perez- GINGER di Antonio Da Silva- DANCERS di Antonio Da Silva- SOLOS di Antonio Da Silva- ECOSEXUAL di Antonio Da Silva- BE SEXUAL di Antonio Da Silva- PIX di Antonio Da Silva- LIMANAKIA di Antonio Da Silva- DOMIDAD di Maik Kern- TIGER di Jacob ChelkowskiI- CAT JOB di Logotorium for Public Arousal- SONATA di David Bloom- YOU'VE GOT TAIL di Danny Tayara- PARTY FAVORS di Abigail Gnash- THE CONTRACT di Carlotta Moore