Su Rai3 il documentario "If I Close My Eyes"

24/04/2017, 17:24

Doc 3, in onda martedì 25 aprile 2017 alle 12.25 su Rai3, propone "" di Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi.Il Libano - uno Stato di 4 milioni di abitanti - ospita circa 1milione 200 mila profughi siriani. Cifre che suonano umilianti per un’ Europa che con i suoi cinquecento milioni di abitanti litiga continuamente per ospitarne 1 milione e vede nell’immigrazione una minaccia e non un’opportunità. "If I close my eyes" racconta la vita dei profughi siriani in Libano e soprattutto le storie dei bambini che il sistema scolastico libanese non può accogliere e che non riceveranno mai un’istruzione.Quasi trecentomila bambini - che portano dentro di sé il terribile ricordo della guerra - saranno esclusi dal sistema scolastico. Che fine faranno? Saranno costretti a lavorare per una manciata di dollari al giorno o qualcuno riuscirà a garantirgli un futuro? Una generazione, quella dei profughi bambini che sta perdendo uno dei diritti umani fondamentali, quello dell’istruzione e dello studio.Francesca Mannocchi è una reporter freelance che collabora con emittenti italiani e testate italiane e internazionali. Si è occupata di migrazioni, realizzando reportage dalla Tunisia, da Calais, dai Balcani e dalla Libia, il colpo di stato in Egitto nel 2013 e la guerra a Gaza nel 2014. Ha vinto il Premio Giustolisi con un'inchiesta sul traffico di migranti e sulle carceri libiche. Alessio Romenzi è un fotogiornalista che ha realizzato, tra gli altri, diversi servizi per Time sulla Siria sotto assedio.