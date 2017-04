Apertura in grande stile per la settima edizione del FI-PI-LI Horror Festival

24/04/2017, 13:52

Battista Passiatore



Grande Apertura per la sesta edizione della Rassegna dedicata al mondo dell’horror e non solo. Dal 22 al 25 si tiene infatti a Livorno un appuntamento imperdibile per i fans del genere.Cineasti, artisti, scrittori accomunati dalla passione per il mondo della paura e del fantastico approdano nella città toscana per incontrare il pubblico e presentare le loro ultime creazioni.La giornata inaugurale è stata introdotta dal regista livorneseche è tornato a proporre il suo thriller del 2012 “” con Gianni Morandi, Elio Germano e Valerio Mastandrea.poi è stata dedicata l’intera serata d'apertura al Cinema La Gran Guardia a cura di Nocturno e Cecchi Gori Entertainment. Nell'occasione è stato presentato il backstage di "", pellicola appena restaurata da CG Entertainment e presentata dall'etichetta in un'elegante confezione deluxe. A seguire è stata proiettata in primis l’esclusiva videointervista a Dario Argento realizzata da Federico Frusciante e poi la versione restaurata di "".Tra gli ospiti di questa edizione Maurizio Nichetti, i registi di "" Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, Sergio Stivaletti, Tim Willocks, Ruggero Deodato che presenterà il suo ultimo lavoro, "".