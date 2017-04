BOX OFFICE - "Fast & Furious 8" ancora al comando in Top10

24/04/2017, 10:44

Antonio Capellupo



Anche nella settimana tra il 17 e il 23 di aprile stravincono i motori.Il film piω visto in sala θ stato "" di F. Gary Gray, che ha totalizzato € 4.917.798 grazie a 696.996 presenze.Secondo posto per "" di Tom McGrath, con un incasso di € 2.138.813 e 327.315 amanti dell'animazione al seguito.Chiude il podio "" di Hugo Gιlin con € 1.447.740 e 213.464 spettatori.In quarta posizione si rintraccia "" di Simone Godano che aggiunge altri € 789.889 al suo totale con 125.758 accessi in sala.Quinto invece "", la commedia di Francesco Amato che ha totalizzato € 685.213 con 111.243 presenze.Questa la Top10 completa secondo fonti Cinetel:1 FAST & FURIOUS 8 - € 4.917.798 - 696.9962 BABY BOSS - € 2.138.813 - 327.3153 FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - € 1.447.740 - 213.4644 MOGLIE E MARITO - € 789.889 - 125.7585 LASCIATI ANDARE - € 685.213 - 111.2436 I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA - € 535.756 - 88.3977 LA BELLA E LA BESTIA - € 400.191 - 61.6708 THE BYE BYE MAN - € 281.72 - 38.7849 BOSTON - CACCIA ALL'UOMO - € 251.671 - 37.61010 L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA - € 158.600 - 26.475