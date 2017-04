BIF&ST 8 - Alessandro Gassmann: “Quello schiaffo di papà che mi aprì al cinema”

23/04/2017, 19:29

Straordinaria affluenza di pubblico al Teatro Petruzzelli per la seconda Masterclass che ha avuto come protagonista. Che ha ricordato il padre, cui ilrende omaggio quest’anno, ma anche ripercorso la sua carriera di attore e regista.”.Un lungo e affettuoso applauso ha accolto l’arrivo sul palco del Teatro Petruzzelli di, protagonista della seconda Masterclass del Bif&st 2017, moderata dal critico Enrico Magrelli. Un incontro che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico già dalla proiezione che ha aperto la mattinata, “” di Francesca Archibugi, una delle più acclamate interpretazioni dell’attore, che ha recentemente riscosso anche un grande successo in televisione con “” di cui ha annunciato una seconda serie.Gassmann ha riavvolto il nastro della sua carriera, inizialmente legata al padre che lo fece debuttare da bambino, riprendendolo dall’età di sette anni e fino ai diciassette per “”, presentato a Venezia nel 1982. “"".Il cinema, tuttavia, non sembrava far parte degli orizzonti di Alessandro che per sé progettava un futuro da ingegnere agrario. “L’imbarazzo segnò anche il debutto al cinema da protagonista di. “.”L’emancipazione dal suo ingombrante cognome è avvenuta, sostiene l’attore, con “”, l’opera prima di Ferzan Ozpetek. “”.Tornando al padre, Alessandro lo ricorda come.”Da un paio d’anniè Ambasciatore Unhcr, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Per quest’ultima, ha realizzato due anni fa un docufilm, “” del quale è stata proiettata una clip nel corso dell’incontro e che sarà proiettato, nella sua interezza, stasera al Cinema Galleria insieme al documentario “” di Giancarlo Scarchilli. In conclusione, un auspicio: “”.