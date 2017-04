"Loro Chi?" in prima TV in chiaro su Canale 5

Edoardo Leo e Marco Giallini in "Loro Chi?"



23/04/2017, 10:00

Simone Pinchiorri



"(Italia, 2015, 88') di Fabio Bonifacci e Francesco Micciche' con Catrinel Marlon, Marco Giallini, Ivano Marescotti ed Edoardo Leo sarà trasmesso in prima TV in ciaro su Canale 5 25 aprile 2017 alle ore 21:10.David, 36 anni, cresciuto in provincia, ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell'azienda in cui lavora, ottenere un aumento di stipendio e la promozione da dirigente. Finalmente la sua occasione sembra arrivata: dovrà presentare un brevetto rivoluzionario capace di garantirgli importanti riconoscimenti. Marcello è un abile imbroglione che aiutato da due avvenenti socie inganna le sue vittime facendogli credere di potere realizzare i loro sogni. L’incontro con Marcello manda a rotoli la tranquilla vita di Davide ma ad un certo punto la strana coppia, tra bisticci e complicità, si troverà a vivere avventure imprevedibili..Una storia che ha i colori e sapori della commedia, i ritmi del giallo e la fantasia di inganni multipli . E dove niente, probabilmente, è come sembra.