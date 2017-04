A La Compagnia di Firenze una due giorni dedicata al cinema sardo

23/04/2017, 17:30

La Sardegna terra d'elezione del cinema e vivaio di nuovi talenti. Si è notevolmente arricchita, negli ultimi anni, la schiera di registi, sceneggiatori e creativi del cinema sardo, riconosciuta e apprezzata dalla critica e dal pubblico, anche per la complessità dei temi trattati.Come Gianfranco Cabiddu, regista del film "", premiato ai David di Donatello 2017 per la miglior sceneggiatura, firmata da Ugo Chiti e Salvatore De Mola; Raffaello Fusaro, che ha diretto "" dopo aver sceneggiato due opere del premio Oscar Gabriele Salvatores, The promise e Italy in a day (per ila quale è stato capo porgetto autoriale ; Peter Marcias, che ha diretto nel 2007 la docu-fiction Ma la Spagna non era cattolica? (che ha partecipato in concorso al Festival Internazionale GLBT di Torino, Giornate di Cinema Omosessuale di Venezia, Festival di Madrid, Buenos Aires e Valladolid), nel 2008 il film Un attimo sospesi, (in concorso alla Mostra Internazionale di Cinema di São Paulo, uscito nei cinema Italiani) e che adesso è tornato a parlare della contrapposizione tra tradizioni e riti cristiani e la laicità della sua generazione in ""; Maria Grazia Perria, Daniele Maggioni e Laura Perini, che ne, (presentato come evento speciale al BIF&ST – Bari International Film Festival 2017) dipingono un ritratto della vita e del pensiero di Antonio Gramsci.Una produzione di giovani autori sardi di tutto rispetto, che sarà protagonista al cinema La Compagnia di Firenze, nei giorni 27 e 28 aprile 2017, alla rassegna, proposta in collaborazione con Acsit (Associazione Culturale Sardi in Toscana) in collaborazione con Sardegna film commission.Una due giorni che punta a presentare e far conoscere al pubblico quanto di meglio la Sardegna produce in termini di film e di documentari oggi. L’iniziativa rientra tra le attività istituzionali nell’ambito delle celebrazioni de “Sa Die de sa Sardigna”, festa nazionale del popolo sardo, che si celebra il 28 aprile.