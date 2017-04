Note di regia di "Le Guerre Horrende"

L'idea alla base del nostro film è che il caos che ogni uomo si porta dentro, il proprio inferno personale, si proietta nel mondo esterno materializzandosi in faide, discriminazioni, violente ideologie fino a sfociare in vere e proprie guerre. Se ogni essere umano riuscisse a vincere il proprio conflitto interiore allora anche le guerre svanirebbero come neve al sole. La vera rivoluzione parte dall' individuo non dalla moltitudine. No war within, no war without. Tratto da una pièce teatrale di Pino Costalunga, la forza del testo scaturisce dall'idea di fondo che ogni guerra, da quelle denominate "horrende" dal Machiavelli, alla prima guerra mondiale o alla seconda, siano comunque sempre e solo guerre, tutte uguali e tutte atroci. Il testo inoltre presenta un lavoro sulla lingua veneta, questa volta il pavano, che era per noi un filo conduttore con il nostro film precedente, Ritual. Nel film ci sono anche dei momenti comici tratti appunto da Teofilo Folengo, Ruzante, autori fra l’altro cari a Dario Fo, ma anche attraverso questi momenti ilari si evince l'orrore e l'atrocità delle guerre.