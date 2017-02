"Un Altro Me" vince la IV edizione de Il Mese del Documentario

Una scena di "Un Altro Me" di Claudio Casazza



25/02/2017, 21:00

" di Claudio Casazza vince ilalla IV edizione de, iniziativa di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani in collaborazione con Casa del Cinema di Roma, realizzata quest’anno con il sostegno di SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori e della Regione Lazio, con il patrocinio di Rome City of Film Unesco, Media Partner Rai Cultura e MYmovies.it e la Compagnia di Firenze. Il Mese del Documentario si è svolto dal 23 gennaio al 19 febbraio 2017 in 6 tra le principali città italiane: Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino e Senigallia.", prodotto da Enrica Capra per Graffiti Doc, è girato nella casa di reclusione di Bollate, vicino a Milano, dove ha luogo il primo esperimento italiano di “trattamento intensificato” per responsabili di violenze sessuali. Un altro me, prima di vincere il Premio del Pubblico del valore di 500 euro alla IV edizione de il Mese de Documentario, è stato presentato nel Concorso Internazionale al Festival dei Popoli 2016 dove ha vinto il premio “MyMovies dalla parte del pubblico” per la categoria Concorso Internazionale ed è stato presentato in anteprima romana al Mese del Documentario." - dice- "".Al regista e alla produzione vanno i migliori complimenti dell’intero staff del, che registra un bilancio positivo con oltre 2000 presenze di spettatori, e un elevato indice di gradimento da parte del pubblico. La IV edizione del Concorso è stata diretta da Pinangelo Marino, direttore Quaderno del Cinemareale con la direzione organizzativa di Davide Morabito del direttivo di Doc/it. Per la riuscita dell’iniziativa è stata importante la costruzione di un network di realtà locali, associazioni, università e personalità del mondo della cultura che hanno determinato la particolare vivacità di questa IV edizione.