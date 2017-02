OSCAR 2017 - La cerimonia di premiazione in diretta su Sky Cinema Oscar

25/02/2017, 10:58

Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2017 dalle 22.50 in diretta su Sky Cinema Oscar® HD e TV8 andrà in onda la magicacon il Red Carpet e tutte le premiazioni in esclusiva, da Los Angeles.Ad introdurre l’ 89° edizione degli, dalle 22.50, saranno presenti Gianni Canova, Francesco Castelnuovo e Denise Negri, che accompagneranno gli spettatori lungo l’arco dell’intera serata, commentando i momenti salienti della cerimonia.Ospiti in studio anche Diletta Leotta e Frank Matano.