FIGLI DELLA LIBERTA' - Dal 6 all’11 marzo allo Spazio Oberdan di Milano

25/02/2017, 18:39

All’interno di, le celebrazioni per i 70 anni di Fondazione Cineteca Italiana, presentiamo 100perCento Italia, un “contenitore” all’interno del quale saranno in programma a Spazio Oberdan per tutto il 2017 film e incontri con i protagonisti della nostra cinematografia, da grandi registi a giovani talenti, per valorizzare al meglio titoli meritevoli di attenzione e in alcuni casi ragionare sul cinema insieme agli spettatori e agli studenti di licei e università.Dopo "", documentario pluripremiato che narra di come si può vivere di solo baratto, arriva al Cinema Spazio Oberdan di Milano in anteprima assoluta "" di Lucio Basadonne e Anna Polio.Definito dalla critica "un documentario coraggioso, audace, provocatore”, Figli della libertà è frutto di un anno di vita speso fra viaggi, discorsi, giochi e deliri, con uno stile leggero e irriverente, e mette in discussione la delega dell’istruzione chiedendosi se la scuola è un sistema di controllo che disciplina e limita la libertà, se questo sistema si può cambiare, se educare all'obbedienza è giusto o meno.Raccontano i registi: “.”Alla proiezione di lunedì 6 marzo saranno presenti in sala i due autori Anna Pollio e Lucio Basadonne.Alla proiezione di lunedì 7 marzo sarà presente in sala Erika Di Martino, madre di 5 figli che non sono mai andati a scuola e che si occupa di Homeschooling da anni. È la fondatrice del Network educazioneparentale.org