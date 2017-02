IL COMMISSARIO MONTALBANO - "Un covo di Vipere"

Luca Zingaretti è "Il Commissario Montalbano"



24/02/2017, 18:32

Stefano Amadio



Montalbano diventa maggiorenne. Due nuove puntate, in onda il 27 febbraio e il 6 marzo, per arrivare a toccare quota 30 proprio a diciotto anni dall’inizio della serie.Nel primo dei due film, "", si comincia a percepire una certa maturità che avvolge, nel suo complesso, sia la storia sia i personaggi ma anche la scrittura e la produzione. Senza perdere lo smalto delle storie di, tutto appare più lento, tranquillo e semplice: le scene nei maneggi con i cavalli o gli sbarchi di clandestini e trafficanti diventano un ricordo, ora Salvo e il suo Commissariato si limitano a fare interrogatori, ad incontrare testimoni e sospettati creando un’atmosfera molto teatrale e di qualità.Il racconto dei fatti sostituisce i fatti stessi, e qualche riassunto di troppo appesantisce lo svolgimento del film che arriva a durare circa due ore, occupando probabilmente l’intera serata di Rai 1.Agli ordini die il solito, affiatato gruppo di interpreti:, e la guest star, misurata e precisa in un ruolo per nulla facile. Tra gli attori ospiti anchenel ruolo di un senza casa che nasconde un segreto e la vittimaIl Commissario Montalbano continua a confermarsi, film dopo film, l’esempio migliore della televisione italiana., produttore della serie: "Per questo successo, contano le storie di Camilleri. Ma anche una squadra unita in tutti questi 20 anni in cui nessuno si è mai montato la testa pensando di essere indispensabile".