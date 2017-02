MONTECARLO FILM FESTIVAL 14 - Il programma

24/02/2017, 17:15

La commedia inglese "" di Simon Aboud ("") con Jessica Brown Findlay ("") e Tom Wilkinson aprirà fuori concorso la 14. Edizione delIn concorso la commedia tedesca dell’anno "" di Simon Verhoeven con Senta Berger ed Elyas M’Barek; "", opera corale del regista spagnolo Paco León; "" di Mariano Cohn e Gastón Duprat iscritto dall’Argentina all’Oscar per competere come miglior film straniero; la commedia surreale americana "" opera prima del duo Dan Kwan e Daniel Scheinert noti come Daniels con Daniel Radcliffe e Paul Dano; "" di Martin Provost in anteprima per la Francia e Monaco, con l’icona francese Catherine Deneuve e con Catherine Frot, Olivier Gourmet, e appena visto in concorso al festival di Berlino; la commedia danese "" di Rasmus Heide, terzo episodio della trilogia sulle folli avventure dei fratelli Ralf e Timo; l’esilarante road movie rumeno "" di Paul Negoescu interpretata da tre star della New Wave rumena Dragos Bucur ("", ""), "" e Alexandru Papadopol (Love Building); l’unico film italiano in concorso è "" di Alessandro Aronadio, già rivelazione del festival di Venezia.Sabato 4 marzo l’anteprima mondiale di "" di Edoardo Falcone chiuderà il festival.Saranno presenti a Montecarlo i registi Simon Aboud (""), Paul Negoescu (""),(""), Rasmus Heide ("") ed("") e gli interpreti Belén Cuesta (""),(""), Jonatan Spang ("").L’attrice italianafarà parte della giuria internazionale composta dal critico del settimanale americano Variety Peter Debruge, dalla costumista Deborah Landis e presieduta dal regista Michael Radford che assegnerà i premi alla miglior commedia, alla miglior regia e ai migliori interpreti.Sabato 4 Marzo alle ore 17 al Theatre des Variétés si terrà MASTER CLASS - LEZIONE DI CINEMA con John Landis, Costa Gavras,e Michael Radford.Ilè fondato e diretto da Ezio Greggio ed è interamente dedicato alla commedia. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronage di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia.