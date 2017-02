Per il ciclo "Binario Cinema" su Rai Storia "L'Odore della Notte”

Valerio Mastandrea in "L'Odore della Notte"



24/02/2017, 15:56

Storia di una banda criminale di borgata che, capitanata da un poliziotto, a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e l'inizio degli anni ‘80, terrorizza con le sue rapine le ricche case della Roma bene: è “”, il film di Claudio Caligari con Valerio Mastrandrea, Marco Giallini, Emanuel Bevilacqua e Giorgio Tirabassi in onda domenica 26 febbraio 2017 alle 21.10 su Rai Storia per “".Il film rivisita con profonda ironia i canoni del genere poliziesco e mette in scena per lo spettatore uno spaccato di vita italiana di grande autenticità: capace di raccontare - sullo sfondo decisivo dell'incrocio tra i cosiddetti Anni di Piombo e quelli del Riflusso - tanto la ghettizzazione di una periferia ormai senza più speranze di riscatto, quanto lo squallore etico di una borghesia impegnata solo ad arraffare quanto più possibile, abituata a non pagare mai dazio, spalleggiata da un potere politico irrimediabilmente corrotto.Un quadro di ingiustizie tipicamente di classe, che però - tramontato ogni orizzonte collettivo ideale e di lotta - è destinato a trovare il suo unico sbocco in una deriva criminale tanto violenta e rancorosa quanto cupamente disperata e autodistruttiva.” è ispirato a Le notti di "" romanzo-verità di Dido Sacchettoni, pubblicato nel 1986 e dedicato alle imprese di una gang effettivamente operante a Roma tra il 1979 e il 1983.