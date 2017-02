NASTRI D'ARGENTO DOC - Istituto Luce con 5 finalisti, tre Menzioni speciali e un Nastro alla Carriera

24/02/2017, 15:13

Con la presenza per i propri film in ciascuna delle categorie del Premio, tre Menzioni speciali già annunciate e un riconoscimento alla Carriera: così Istituto Luce-Cinecittà arriva all’edizione 2017 dei, assegnati dal SNGCI – Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. Una presenza diffusa nelle candidature che premia l’ecletticità della linea editoriale del Luce, tesa tra racconto della Storia, ricerca sui linguaggi, e viaggio nello spettacolo.Nella sezione "’ concorre "" di Gianfranco Giagni, particolarmente apprezzato alla Festa del Cinema di Roma, contro-storia ‘nera’ d’Italia attraverso le vicende di sette assassine, scritta con Silvana Mazzocchi e Patrizia Pistagnesi, con le voci di Sonia Bergamasco e Claudio Santamaria.Nella sezione "" che indaga la contaminazione tra sguardo sulla realtà e fiction, è presente "" di Francesco Patierno, tratto dal longseller di Norman Lewis e in concorso alla Festa del Cinema di Roma, che mescola fascinosamente materiali d’archivio Luce, repertori filmici e girato originale, guidato dalle voci di Benedict Cumberbatch, e di Adriano Giannini nella versione italiana.Sono ben tre i titoli Luce della cinquina dedicata a "": "" di Fariborz Kamkari, applaudito ai Festival di Venezia e Toronto, e dedicato a uno dei nostri più geniali direttori della fotografia (e non solo); "" di Marco Bonfanti, da Venezia Classici, sul maestro italiano dell’animazione italiana, Bruno Bozzetto; e "" di Giancarlo Soldi, presentato a Roma, ‘educazione sentimentale’ al cinema di cinque registi italiani premi Oscar: Benigni, Bertolucci, Salvatores, Sorrentino, Tornatore.I giornalisti cinematografici hanno poi annunciato le, "" a "" di Volfango De Biasi (in sala in questi giorni) e a "" di Marco Santarelli, piccolo-grande caso sulla Costituzione italiana riletta dai ragazzi musulmani. E un’altra menzione speciale, per il racconto di un periodo di profondo cambiamento politico, a mezzo secolo di distanza ma ancora di bruciante attualità, va ad "" di Francesco Munzi, sulle lotte dei giovani italiani tra il 1968 e il 1977. Il film di Munzi arriverà nelle sale con il Luce dal 29 marzo.Opere candidate alla premiazione del prossimo 3 marzo e segnalate – insieme allo specialea un personaggio di cinema, spettacolo e cultura piuttosto eccezionale come- per le quali Luce-Cinecittà ringrazia il Sindacato Giornalisti Cinematografici, puntualmente attento al cinema documentario, asse sempre più portante della produzione italiana e un ‘genere’ che regala energie e storie necessarie al nostro cinema. E un cinema nel cuore e nella storia del Luce.