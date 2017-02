OTZI E IL MISTERO DEL TEMPO - Le riprese a Bolzano

24/02/2017, 15:31

A distanza di 25 anni dal ritrovamento della mummia Otzi, sono in corso a Bolzano le riprese del film "", per la regia è di" con Vinicio Marchioni, Alessandra Mastronardi, Michael Smiley, nel ruolo della mummia Otzi, Diego Del Piano, nel ruolo del piccolo Kip, Amelia Bradley e Judah Cousin, sono Anna e Elmer i compagni di viaggio di Kip nella sua straordinaria avventura.Il film è girato interamente in Alto Adige, ed è prodotto da One More Pictures con Rai Cinema con il sostegno della IDM - Film Commission dell'Alto Adige ed è stato riconosciuto di Interesse Culturale con dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Cinema.Le vendite internazionali sono a cura di Beta Cinema." è un lungometraggio d’avventura per famiglie, interamente girato in lingua inglese.Il film racconta l’amicizia fantastica tra Kip Fischer, undicenne di nazionalità mista, e Ötzi, l’Uomo dei Ghiacci del Similaun, la cui mummia torna magicamente in vita nel Museo Archeologico dell’Alto Adige dopo cinquemila anni di ibernazione.Venticinque anni fa, Ötzi fu scoperto perfettamente conservato negli spettacolari ghiacci delle Dolomiti con i suoi vestiti e attrezzi del tardo paleolitico. Da allora, Ötzi ha affascinato il mondo intero con i suoi misteri e le sue meraviglie. Le scoperte scientifiche, archeologiche e culturali di cui Ötzi ci fa dono silenzioso da allora, si avvicendano a ritmo impressionante, di pari passo con la passione di chi lo studia. Oggi i visitatori che si entusiasmano dinanzi alla mummia esposta al museo si contano a milioni. Nel film, Kip è uno di loro.Kip è un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile, per cui il tempo dell’infanzia sta finendo. Negli ultimi giorni prima di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con loro un’esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a salutare la mummia per l’ultima volta, accade qualcosa di magico e Ötzi si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre Ötzi, in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui i segreti dell’età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva tiranno può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell’Alto Adige, Kip, Ötzi e gli amici vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.Tratto da un soggetto di Manuela Cacciamani e Carlo Longo, "" è ricco di colpi di scena e sequenze spettacolari. La sceneggiatura del film è firmata da Carlo Longo, Davide Orsini e Giacomo Martelli.A settembre 2016 erano già partite le riprese dell’unità VFX, realizzate dalla "Direct 2 Brain", che si cimenterà sia con alcune delle vette più scenografiche dell’Alto Adige, (incluso il Similaun dove fu ritrovato Ötzi), che con la vera mummia conservata al museo, mai ripresa prima d’oggi per un film di finzione.Attraverso l’avventura, le emozioni e la tecnologia, "" incrocia la fantasia del racconto alla realtà, anch’essa straordinaria, del ritrovamento di un nostro antenato che continua ad avere tanto da insegnarci sulla nostra natura. Grazie al ritorno di Ötzi, l’età del rame rivive in una storia di personaggi che agiscono al giorno d’oggi, creando un ponte tra due epoche, quella antica e quella odierna.