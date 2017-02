OSCAR 2017 - Per i bookmakers favorito "La La Land"

24/02/2017, 12:38

Domenica 26 febbraio 2017 riflettori puntati sul Dolby Theatre di Los Angeles per la notte più attesa dai cinefili di tutto il mondo, l’. Secondo le quote bwin, la 89esima edizione deglivedrà il trionfo di "" con ben 10 statuette: Miglior film (1.16), Miglior sonoro (1.12), Miglior regista (1.05), Miglior attrice protagonista (1.15), Miglior scenografia (1.07), Miglior canzone originale (1.17), Miglior fotografia (1.15), Migliori costumi (1.53), Miglior montaggio (1.12) e Miglior colonna sonora (1 .11). Tra le statuette più ambite, la commedia di Damien Chazelle lascerebbe agli avversari solo quelle per il Miglior attore protagonista (1.53) e Miglior sceneggiatura originale (1.60) a "".Questi i pronostici ufficiali, ma se fossero disattesi? In quel caso le squadre italiane dovrebbero dare fiducia a Mel Gibson. In particolare a sperare nella sua vittoria dovrebbero essere gli juventini. Infatti, la Vecchia Signora trionfò in Champions League nel 1996, proprio quando Braveheart incoronò Mel Gibson con 5 statuette su 10 candidature. Purtroppo il 60enne statunitense si presenta alla notte degli Oscar con 6 candidature per il film "", i pronostici lo danno vincente per il solo Montaggio sonoro (1.55), mentre la sua quota come Miglior regista viene proposta a 21.00 e sale addirittura a 101.00 nel caso del Miglior film.I napoletani dovrebbero invece tifare per "" di Gianfranco Rosi, unico lungometraggio italiano in gara e candidato a Miglior documentario (21.00). Perché? Nella storia degli Oscar, nessun regista italiano è mai riuscito nell’impresa di vincere la statuetta come miglior documentario, sarebbe dunque una prima volta, così come lo sarebbe un’eventuale successo del Napoli in Champions, la cui quota è salita a 81.00, dopo la sconfitta nel match d’andata a Madrid contro i campioni in carica.È "" il grande favorito agli Oscar 2017, anche per la SNAI. Il musical diretto da Damien Chazelle è in cima alla lavagna per il premio al Miglior film, bancato a 1,18 davanti alla storia di droga e violenza del giovane afroamericano di "" (a 6,50) e al drammatico "" (a 13,00). Con i suoi 32 anni, Chazelle è il regista più giovane mai candidato agli Oscar e, per i quotisti Snai, ha la statuetta praticamente in tasca (a 1,05), davanti a Barry Jenkins (in nomination con "", a 10,00) e a Kenneth Lonergan (a 18,00 con ""). L'Oscar a Mel Gibson per "" invece vale 35,00 e Denis Villeneuve con "" è ultimo a 50,00.Dopo la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe e il Bafta, Emma Stone ("") punta dritta all'Oscar alla Miglior attrice, un'ipotesi a 1,18. Si allontana il bis per Natalie Portman, premiata per il "" e ora candidata per il biopic “”: l'Oscar si gioca a 7,50, come quello a Isabelle Huppert, protagonista di "". La veterana Meryl Streep, alla sua 20esima nomination per "", si gioca a 50,00, dietro a Ruth Negga, candidata per "" e bancata a 40,00. Nella categoria Miglior attrice non protagonista, si punta su Viola Davies ("") favorita a 1,05, con Michelle Williams ("") lontana a 20 volte la posta.Dopo anni di gavetta, Casey Affleck - fratello dell'attore e regista Ben - potrebbe conquistare il suo primo Oscar per l'interpretazione del protagonista di "", a 1,70, davanti a Denzel Washington ("”), per il quale la statuetta vale 2,70. Terzo in lavagna, Ryan Gosling ("") a 18,00. Tra i non protagonisti, Mahershala Ali di "" è a 1,22 davanti a Dev Patel ("", a 6,50) e a Jeff Bridges ("", a 12,00).