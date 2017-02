I vincitori della sesta edizione degli Hells Bells Speleo Award

23/02/2017, 19:28

Dal 2012 si tiene, in collaborazione con la Commissione Grotte Eugenio Boegan Società Alpina delle Giulie, Sezione CAI di Trieste,. Ultimo nato della famigliail concorso è dedicato specificamente a documentari, reportages e fiction di speleologia: girati dunque nel complesso e molto poco sconosciuto mondo ipogeo.Martedì 21 febbraio 2017 si è tenuta al Teatro Miela di Trieste la sesta edizione diche ha visto la proiezione di ben 14 produzioni. La Giuria, formata da Maria Pia Zay, guida turistica in Grotta Gigante, speleologa e scrittrice, Marco Bellodi, speleologo e scrittore, Antonio Giacomin, speleologo e “videomaker”, si è così espressa:SUNGAI AOUKOttimo “reportage” esplorativo. Incredibile impresa speleologica ben documentata dalle immagini che rendono l’idea della vastità degli ambienti e delle difficoltà superate, ben spiegate dalle interviste in diretta.Autore: Andrea Benassi – Archeloos Geo Exploring - Sacile (Italia)PROTEUS HUNTERSDocumentario di stampo televisivo, buona scelta e bilanciamento tra contributi visivi e sonori. Con poche immagini ben montate e poche parole l’autore descrive il fascino degli animali e di quanto, soprattutto il Proteo, siano in pericolo a causa di noi umani.Autore: Ciril Mlinar Cic – Lubiana (Slovenia)BREZNO POD VELBOMOttimo bilanciamento tra racconto ed esperienza. Ottimo utilizzo del linguaggio audiovisivo con riprese "estreme" e interviste. Buon montaggio sia visivo che sonoro con colonna sonora avvincente per un soggetto di avventura “off limits”.Autore : Alberto Dal Maso Associazione XXX Ottobre CAI –Trieste (Italia) Climbers: Luca Vallata, Matteo Rivadossi, Andrea Tocchini In ricordo di Leonardo Comelli2017 ha visto inoltre la partecipazione del “Team La Salle” che ha ben concluso l’evento con la proiezione in 3D di CUBA: L’ALTRA DIMENSIONE.