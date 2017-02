FESTIVAL DI SPELLO VI - Lunedì 27 all'Ospedale di Terni

L'Ospedale Santa Maria di Terni



23/02/2017, 18:51

La Redazione



Lunedì 27 febbraio la kermesse promossa dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora”, guidata da, entrerà all’ospedale Santa Maria di Terni con un’iniziativa dedicata ai piccoli pazienti. L’appuntamento, a cui è invitata la stampa, è alle 11 nel reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria di Terni.È lì che i bambini che si trovano ricoverati nella struttura ternana potranno assistere alla proiezione di alcuni cartoni animali. Al termine della visione, inoltre, i piccoli faranno merenda. Per loro, in dono, anche i cioccolatini offerti dalla Perugina. Testimonial dell’evento, grazie alla collaborazione tra il Festival del Cinema di Spello e Sky, sarà l’attore, che intratterrà i bambini nel corso della mattinata, così da far trascorrere loro una mattinata spensierata all’insegna del divertimento e della dolcezza. Presenti all’appuntamento, oltre alla presidente Donatella Cocchini, anche il vicepresidente della Regione Umbria e assessore al Turismo, Fabio Paparelli, il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, ed il direttore generale dell’Azienda ospedaliera di terni, Maurizio Dal Maso. L’iniziativa si iscrive all’interno del ricco cartellone di appuntamenti dedicati al sociale che il “Festival del Cinema di Spello e dei Borghi Umbri” ha messo in agenda per l’edizione 2017. Vocazione, quella che contraddistingue la kermesse dedicata alle professioni del cinema, che proseguirà poi con altre iniziative