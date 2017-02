EDUCAZIONE AFFETTIVA - In DVD su Amazon

23/02/2017, 18:04

Dopo aver emozionato migliaia di spettatori nelle sale cinematografiche, nelle università e nelle scuole di tutta Italia, "" di Federico Bondi e Clemente Bicocchi, prodotto da Ardaco, esce finalmente in DVD.Il film dopo la sua uscita in sala è diventato in breve tempo un progetto culturale, che ha saputo suscitare un vivo interesse verso le tematiche legate all'importanza degli affetti nei processi educativi e che sul tema ha visto nascere workshop, seminari e un blog curato direttamente dai due maestri protagonisti Matteo Bianchini e Paolo Scopetani.Ora il film nella versione dvd home video è acquistabile online sulla piattaforma amazon.it e, insieme al disco DVD, il box conterrà anche una piccola sorpresa che farà felici gli oltre 25.000 fan della community facebook del film.Bondi (dopo "", 2008) e Bicocchi mettono la macchina da presa all’altezza dei bambini e raccontano allo spettatore in maniera intima e naturale gli ultimi giorni di lezione di una quinta elementare della Scuola Pestalozzi di Firenze." è la storia di una crescita, del lento e naturale distacco di un gruppo di bambini dalla scuola primaria fatto di rituali, gioie e paure. Le emozioni e il passaggio alla tanto temuta adolescenza si manifestano maggiormente in alcuni momenti della gita scolastica dei ragazzi assieme ai maestri Matteo Bianchini e Paolo Scopetani, esperienza che si fa metafora dell’ingresso nell’età adulta e ci mostra parte di un mondo spesso inaccessibile e segreto per gli adulti.L’opinione pubblica si confronta spesso sulla formazione, senza però focalizzare l’importanza di vivere la scuola come percorso umano e di crescita. Affinché ciò avvenga è rilevante il ruolo della la creatività nelle sue diverse forme d’espressione quali la fantasia, l’arte, la musica e il cinema. I produttori di Educazione affettiva hanno scelto di realizzare il film per sollecitare una riflessione sulla rilevanza degli affetti e la creatività nel processo scolastico, che vada oltre ai discussi aspetti cognitivi.Lontano da giudizi o riflessioni mature, il film riporta l’attenzione sul tema della scuola dando la parola a chi la anima e la vive quotidianamente: da un lato i bambini – attori principali di questo microcosmo – dall’altro i maestri, figure di riferimento fondamentali nel loro cammino di crescita.La scuola è il luogo dove si forniscono al bambino gli strumenti per affrontare il futuro e si trasmettono i valori universali alle nuove generazioni. Ecco allora che le ore di lezione dedicate all’educazione allo sviluppo affettivo ed emotivo che vengono filmate nel documentario diventano esempio tangibile di come incentivando la trasmissione di tali valori si favorisca la libertà d’espressione e la democrazia.Scritto dai registi assieme ai maestri, il documentario ha la colonna sonora originale di Marco e Saverio Lanza (PASTIS), realizzata come musica concreta rielaborando voci e suoni dal film. Un senso di Vasco Rossi e Infanzia e maturità del Maestro Ennio Morricone (tratto da "" di Giuseppe Tornatore) arricchiscono la soundtrack.