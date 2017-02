I FANTASMI DI PORTOPALO - Le musiche di Piernicola di Muro

23/02/2017, 16:47

A partire da venerdì 24 febbraio 2017 sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali la colonna sonora del film tv "", la serie in due puntate con protagonista Giuseppe Fiorello, che è stata trasmessa il 20 e il 21 febbraio su Rai Uno e ha registrato oltre 6 milioni di ascolti.La fiction è incentrata sul naufragio avvenuto nel 1996 a largo di Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa e in cui persero la vita oltre 300 persone. Le musiche diaccompagnano il drammatico racconto, che prende ispirazione dal libro di Giovanni Maria Bellu, giornalista che per primo fece conoscere al mondo la tragedia avvenuta nelle acque siciliane." è una produzione Picomedia, Rai Cinema e Ibla Film ed è stata diretta da Alessandro Angelini. La colonna sonora è prodotta da Cinevox Record e distribuita da Believe Digital.